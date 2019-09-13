Тунис в преддверии президентсикх выборов

Последние приготовления к президентским выборам идут в Тунисе - голосование пройдёт в это воскресенье. На пост главы государства претендуют 26 кандидатов.

По данным местных СМИ, один из лидеров гонки, медиамагнат Набиль Каруи, находящийся под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, объявил в тюрьме голодовку, требуя, чтобы ему разрешили проголосовать.

Большие шансы на победу и у нынешнего премьер-министра Юсефа Шахеда, но в целом предвыборная кампания проходила на фоне апатии электората. В стране, ставшей колыбелью "Арабской весны", борьба за установление стабильной демократии всё ещё продолжается.

Принимающий участие в выборах экс-президент Туниса Монсеф Марзуки в преддверии голосования обратился к ЕС:

"Мы ожидаем, что Евросоюз поддержит молодую тунисскую демократию. Мы уже сказали нашим европейским друзьям, что эта поддержка заключается в помощи нашей национальной экономики, чтобы она смогла решить проблему безработицы и покончить с бедностью. Бедность и безработица порождают терроризм и иммиграцию, которые вам не нужны. Поэтому, если вы не хотите принимать многочисленных мигрантов , если не хотите, чтобы вам угрожали различные формы терроризма, вы должны помочь нам развить потенциал для стабилизации демократии через сильную экономику".

Выборы главы государства в Тунисе были назначены после смерти президента Бежи Каид эс-Себси в конце июля. Смену власти многие рассматривают как потенциально новый старт для страны. Но поскольку и с переходом к демократическому правлению в повседневной жизни простых тунисцев мало что изменилось, аналитики прогнозируют низкую явку на воскресном голосовании.