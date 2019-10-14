Каис Саид лидирует на выборах в Тунисе

Тысячи жителей Туниса вышли на улицы столицы в воскресенье, чтобы отпраздновать победу на президентских выборах независимого кандидата Каиса Саида.
Согласно данным экзит-поллов, Саид побеждает во втором туре с большим перевесом - у него более 70% голосов.
Главными темами его избирательной кампании были борьба с коррупцией и национальное единство:
Во втором туре соперником Саида был бизнесмен Набиль Каруи, который вел избирательную кампанию из тюрьмы. Каруи обвиняют в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Бизнесмен обвинения отвергает и утверждает, что у него не было равных с другими кандидатами возможностей вести избирательную кампанию.
Выборы в Тунисе были запланированы на середину ноября, но в связи со смертью предыдущего лидера страны 92-летнего Беджи Каида Эс-Себси центризбирком принял решение о проведении досрочного голосования.