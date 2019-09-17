Тунис: Саид и Каруи прошли во 2-й тур

Во второй тур досрочных президентских выборов в Тунисе прошли независимый кандидат профессор права Каис Саид и медиамагнат Набиль Каруи, который сейчас находится в тюрьме. Он был задержан за несколько недель до выборов по делу о неуплате налогов и отмывании денег, возбужденном несколько лет тому назад.

Высшая избирательная комиссия обнародовала результаты голосования, по которым Саида поддержали 18,4% избирателей, а Каруи 15,6%. Наблюдатели отмечают, что подведённые итоги ожидаемо свидетельствуют о провале популистской политики действующего правительства, не сумевшего решить экономические проблемы, сократить безработицу и снизить инфляцию.

Второй тур выборов главы государства должны пройти до 13 октября. По конституции Туниса, президент страны избирается сроком на 5 лет.