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Великобритания

Чашка кофе чуть не стала причиной авиакатастрофы

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 Lauren Chadwick 
Чашка кофе чуть не стала причиной авиакатастрофы
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AAIB
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Коммерческий рейс с 326 пассажирами на борту перелетал через Атлантику и был вынужден совершить посадку в ирландском Шанноне из-за опрокинувшейся на пульты радиоуправления чашки кофе. Этими выводами в четверг поделилось Британское отделение по расследованию авиационных происшествий (AAIB).

Самолет направлялся из немецкого Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун 6 февраля. Жидкость попала на панели и вызвала задымление в кабине пилота. Большая часть кофе опрокинулась на форму первого пилота. Но и небольшого количества попавшей на пульты управления аудиосистемой жидкости хватило, чтобы вызвать значительные нарушения связи. Одна панель сразу вышла из строя, на другой уже через 20 минут после происшествия начали плавиться кнопки.

В сообщении ведомства подчеркивается, что экипаж не обеспечили кофейными стаканчиками с крышкой. AAIB не стал разглашать название авиакомпании, вовлеченной в инцидент, но Управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что речь шла о полете Thomas Cook.

Компания отреагировала на отчет AAIB. "После того, как наша команда инженеров провела полный осмотр и ремонт самолета, он продолжил свой путь из Манчестера. Мы тщательно расследовали обстоятельства случившегося и пересмотрели порядок использования жидкостей в кабине пилота", - сообщили представители Thomas Cook.

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Журналист • Наира Давлашян