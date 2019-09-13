Google согласился заплатить $1 млрд за отказ от налоговых претензий

Миллиард долларов за освобождение от налоговых претензий: такое досудебное соглашение с французскими властями заключила компания Google. Она должна заплатить 500 млн евро штрафа и ещё 465 млн евро в счёт налоговой задолженности. Взамен министерство финансов отказывается от претензий к корпорации по делу уклонении от уплаты налогов, расследование которого длилось несколько лет. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что сумма претензий превышала 1,5 млрд евро.

Ранее Google трижды штрафовала Еврокомиссия — в общей сложности компанию обязали выплатить более 8 млрд евро по обвинениям в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и в других нарушениях антимонопольного законодательства. В руководстве корпорации эти претензии категорически отвергали, заявляя о своей приверженности идеям здоровой конкуренции и свободного рынка.