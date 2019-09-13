Юнкер: о "брексите", европейском образе жизни и Трампе

На протяжении многих лет Жан-Клод Юнкер был ключевой фигурой в европейской политике. С 2014 года он возглавлял Европейскую комиссию, но теперь его мандат официально подходит к концу. Телеканал Euronews встретился с Юнкером в Брюсселе, чтобы поговорить о том, что было сделано за эти годы и какие новые вызовы грозят Европе.

"Старая" новая Еврокомиссия

10 сентября избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила состав своей новой команды. Однако он еще должен быть утвержден на ближайшей сессии Европейского парламента - голосование намечено на 23 октября. Мы поинтересовались, что думает о своей преемнице Юнкер?

"Мне нравится Урсула. Я лично ее знаю. Мы поддерживаем постоянный контакт на протяжении вот уже 20 лет", - отметил Жан-Клод Юнкер. Впрочем, он тут же оговорился, что, на его взгляд, процедура назначения фон дер Ляйен "не была полностью прозрачной", потому, что был нарушен знаменитый принцип spitzenkandidat - "лидирующего кандидата".

Урсула фон дер Ляйен оказалась скорее компромиссной фигурой. Ее имя всплыло после того, кандидатура Манфреда Вебера, выдвинутого Европейской народной партией, после долгих переговоров была отклонена.

Но в целом уходящий глава ЕК считает, что новый состав комиссии хороший. "Главным образом потому, что целый ряд еврокомиссаров, которые работали со мной - семь или восемь - сохранили свои посты. Это правильное решение и хороший выбор", - заявил Юнкер.

Европейский образ жизни?

В ЕК нового созыва фон дер Ляйен предложила создать ведомство по "Защите европейского образа жизни". Данное решение вызвало серьезную полемику, поскольку речь идет о ведомстве, которое будет заниматься вопросами мигрантов. В этой связи брюссельские политологи задаются вопросом, как следует трактовать шаг новой главы ЕК: прививать мигрантам ценности и уклад европейского общества либо наоборот "защищать" Европу от чужаков?

"Мне вообще не нравится идея противопоставления европейского образа жизни и мигрантов" Жан-Клод Юнкер

"Мне вообще не нравится идея противопоставления европейского образа жизни и мигрантов. Я уверен, что неотъемлемая часть европейского образа жизни как раз заключается в том, чтобы открывать двери и принимать тех, кто приезжает в Европу, - отметил Юнкер. - Европейский образ жизни – это когда вы находите применение для талантов и энергии людей и при этом проявляете уважение к друг к другу в независимости от цвета кожи или происхождения".

При этом своей ответственности за миграционный кризис, разразившийся в Европе в 2015 году Юнкер не видит. "Когда я боролся за пост главы Еврокомиссии еще в 2014 году, то пытался привлечь общественное внимание к проблеме миграции. Поскольку уже тогда было понятно, чем это обернется, - заявил в интервью Euronews. - Я считаю, что солидарный подход для решения миграционного кризиса – это правильно. Частично это сработало. Не полностью. Но я по-прежнему убежден, что иного решения, кроме как распределения беженцев и мигрантов между всеми странами ЕС, – нет!"

"Брексит" - трагедия и провал

Ответственность за "брексит" Юнкер также нести не собирается. "Я не думаю, что заслугу в этом следует приписывать мне. Это ведь не я принимал решения о проведении референдума. Это провал Великобритании, а не Европейского Союза!" - говорит Юнкер.

По его словам, исход референдума был вполне ожидаем, поскольку ни одно британское правительство даже не пыталось отстаивать идею, что Соединенное Королевство - полноценный член Евросоюза.

"На протяжении 40 лет британцам говорили, что Соединенное Королевство часть Евросоюза, но при этом придерживаться общеевропейской политики они не хотели. Можно сказать, что британцы с самого начала были европейцами лишь на полставки", - заявил Юнкер.

"Британцы с самого начала были европейцами лишь на полставки" Жан-Клод Юнкер

Зато своей заслугой уходящий председатель ЕК считает спасение Греции от краха и сохранение страны в еврозоне. "Еврокомиссия под моим руководством пошла наперекор воле целого ряда государств еврозоны, оперевшись на одно из базовых положений: комиссия должна действовать на благо всего Евросоюза. И я всячески этого придерживался, - напомнил Юнкер. - Если бы комиссия сказала: "Окей, мы считаем, что Греция должна уйти", - то это был бы еще один провал".

По его словам, роль ЕК заключается в том, чтобы "удерживать страны вместе, чтобы они двигались в одном направлении". Юнкер убежден: если бы Грецию все же исключили из еврозоны, то "это было бы началом конца всего Евросоюза".

Прямолинейный Трамп и "безжалостный" комплимент

Однажды в кулуарах Дональд Трамп назвал Жан-Клода Юнкера "безжалостным убийцей" (brutal killer). По мнению главы ЕК, это вовсе не оскорбление.

"Это был комплимент" Жан-Клод Юнкер

"Вы знаете, он (Дональд Трамп) говорил разные вещи. Говорил, что я ему нравлюсь, хотя в Европе никто так обо мне еще не отзывался. Вот мой друг Виктор Орбан точно так не говорил, - с улыбкой рассказал Юнкер. - Трамп имел в виду, что со мной непросто вести переговоры. Он так и сказал, что предпочел бы видеть Жан-Клода на стороне переговорщиков от США, а не Евросоюза. Так что это был комплимент!"

На вопрос Euronews, как бы он описал Дональда Трампа одним словом, Юнкер, не колеблясь, ответил: "Прямолинейный".

Летом 2018 года оба политика встретились в Белом доме на переговорах по торговым проблемам между ЕС и США. И тогда, вопреки прогнозам, обе стороны сумели достичь соглашения. Именно тогда Трамп якобы и назвал Юнкера "brutal killer". Сам же председатель ЕК говорил, что переговоры шли очень жестко, поскольку он не стеснялся выражать несогласие с лидером первой экономики планеты.

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