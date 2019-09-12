«„Антипрививочники“ — жертвы дезинформации»

В Брюсселе — международный саммит по вопросам вакцинации.

Один из участников — 18-летний Этан Линденбергер. Он сумел добиться того, чтобы его вакцинировали, вопреки позиции своих родителей, которые считают прививки небезопасными.

Этан Лиденбергер, активист:

«Смысл очень простой: дезинформация чрезвычайно опасно. Люди, которые стали жертвой дезинформации — не плохие люди, просто им внушили ложные представления. С этим можно бороться — лучше информируя их».

Противники прививок существуют столько же, сколько сами прививки. Но лишь глобально распространение социальных сетей сделало это явление массовым, а его сторонники уверены, что обладают широкой доказательной базой.

По данным участников саммита, даже в такой стране, как Франция, 45% населения сомневаются в безопасности вакцин.

Поэтому среди приглашённых на конференцию — и представители IT-фирм, которые предлагают технологическое решение проблемы дезинформации:

Мод Саке, Mozilla:

«Информация никуда не делась, но найти её становится всё сложнее. С технической точки зрения сегодня платформы вполне могут изменить эту ситуацию к лучшему».

Одной из причин, почему был поднят этот вопрос, стала массовая вспышка кори. В начале века многие развитые страны и целые регионы заявили об искоренении эндемичной формы. Однако рост «антипрививочных» настроений привёл к тому, что в 2018-м число заболевших в Европе достигло рекорда за десять лет.

Патрик О'Коннор, ВОЗ:

«Вакцины совершенно безопасны. Большинство вакцин для детей — это испытанные вещества, которые используют уже полвека. Миллионы людей были привиты, вакцины спасли миллионы жизней в Европе и по всему миру».

Всемирная Организация Здравоохранения объявила распространение ложных сведений о вакцинах одной из основных угроз здоровью в нынешнем году.