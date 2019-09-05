ООН и ЕС пытаются погасить вспышку Эболы

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Генеральный секретарь ООН пытался привлечь внимание мира к, возможно, самой смертоносной вспышке лихорадки Эбола. Антониу Гутерриш посетил провинцию Северный Киву Демократической Республики Конго, где вдобавок идёт вооруженный конфликт. Он побывал в центре лечения Эболы в городе Гома, через который проходят транспортные пути, и вирус может распространяется по всей стране и Африке.

Нынешняя эпидемия разразилась в ДРК год назад и унесла с тех пор жизни более двух тысячи человек. Это две трети зарегистрированных случаев.

На медицинские и социальные нужды, связанные со вспышкой, в ближайшие полгода потребуется 400 миллионов евро.

В Брюссельском здании Европарламента преставитель Всемирной организации здравоохранения назвал также расходы на вакцинацию и подготовку медперсонала:

«Вначале у нас было всего 50 санитаров из разных стран, делающих прививки, а теперь ещё есть 450 обученных конголезцев, - сказал Майкл Райан. - У нас более 200 врачей и медсестер, подготовленных для лечения Эболы. Главная проблема — это слабость местной системы здравоохранения, её необходимо укреплять. Иначе, если нам и удастся погасить нынешнюю вспышку, она вернется снова. В Конго есть корь, оспа обезьян, чикунгунья и много других угроз. Так что просто разобраться с Эболой и уйти — недопустимо».

В парламентском комитете о вопросам развития эксперты указали на необходимость проведения среди конголезцев разъяснительной кампании на деньги ЕС.

«Мы будем вести диалог с Африкой о том, как лучше финансировать эти усилия, как привлечь частные сектор и другие источники, - сказала немецкий "зелёный" евродепутат Пьеррет Херцбергер-Фофана. - Но прежде всего нам нужно завоевать доверие населения, чтобы люди шли в создаваемые медицинские центры и доверяли квалифицированному персоналу ».

ООН также участвует в профилактике Эболы в девяти соседних с ДРК странах, особенно в Уганде, Руанде и Бурунди.

Единая база дел о терроризме

Для улучшения взаимодействия стран Евросоюза в обеспечении безопасности создан судебный контр-террористический реестр. Им управляет из Гааги агентство "Евроюст".

Оно сообщило, что в реестр поступает из национальных правоохранительных органов информация для совместного расследования террористических преступлений и угроз.

Вызвать помощь бесплатно, отовсюду

Дозвониться по номеру 112 до Единой экстренной службы должно быть можно из любой страны Евросоюза бесплатно и независимо от того, оснащён ли мобильный телефон абонента SIM-картой. Европейский суд в Люксембурге признал обязательным, чтобы местонахождение каждого звонящего было установлено для оказания ему помощи.

Поводом для такого решения стал случай в Литве, где жертва изнасилования десять раз тщетно набирала 112.