British Airways: полёты возобновятся не сразу

Полное возобновление работы British Airways может занять несколько дней. С таким заявлением выступила ассоциация пилотов, которая и организовала стачку. Самолётам и экипажам, которые оставались на месте двое суток, ещё предстоит отправиться в аэропорты запланированных вылетов.

Лётчики бастовали впервые в истории компании. За двое суток пришлось отменить около 1700 рейсов, что затронуло около 280 тысяч пассажиров. По данным профсоюза, их действия стоили компании по 40 миллионов фунтов в сутки.

Пилоты настаивают на том, что компания должна поделиться с ними двухмиллиардной прибылью и внести соответствующее положение в трудовой договор. В руководстве отвечают что зарплата лётчиков и так среди самых высоких в Европе — около 100 тысяч евро в год, и выдвигают встречное предложение о повышении жалования выше уровня инфляции.

Однако забастовщики угрожают организовать новую стачку 27 сентября, если боссы не сядут за стол переговоров.