Забастовка водителей Amazon в Италии

Водители, развозящие посылки компании Amazon бастуют в итальянском регионе Ломбардия, требуя улучшения условий труда. Они говорят, что за одну 9-часовую рабочую смену совершают не менее 120 доставок - вдвое больше нормы- а платят им меньше по сравнению с водителями других компаний, занимающихся интернет-торговлей.

С четырёх дистрибьюторских центров Amazon в Ломбардии поставки прекратились. Водители устроили сидячую забастовку перед зданием штаб-квартиры он-лайн гиганта в Милане.

"Проблема возникает из-за расширения Amazon: объём работы возрос, а зарплаты не растут соответственно", - объясняет Лука Станционе из крупнейшего профсоюзного объединения Всеобщая итальянская конфедерация труда (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL)

Это не первый случай, когда Amazon сталкивается с протестами своих сотрудников в европе. В ноябре тысячи работников компании в Германии, Испании, Италии и Великобритании бастовали, требуя лучших условий труда, особенно в наиболее напряжённые периоды. Они жаловались на то, что из вынуждают успевать всё больше и больше за меньшее время. Работа на таких складах связана с изнурительными физическими нагрузками при экстремальной температуре.

Исследование платформы по защите прав рабочих показало: чтобы выполнить заданный лимит. большинство работников дистрибютерских центров Amazon , не позволяют себе отлучиться даже в туалет.

За три последних года число сотрудников Amazon увеличилось вдвое, их сейчас около шестисот тысяч. В октябре 2018 года компания подняла минимальную зарплату своих работников в США до $15 в час.

В прошлом году глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории с состоянием свыше $150 млрд, побив рекорд основателя Microsoft Билла Гейтса.