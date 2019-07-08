British Airways оштрафована на рекордную сумму

183 миллиона фунтов – на такую сумму оштрафована авиакомпания British Airways за допущенную утечку персональных данных её клиентов. Как стало известно ещё осенью, в результате хакерской атаки данные о кредитных картах сотен тысяч пассажиров компании, их адреса и сведения о перелётах оказались доступны злоумышленникам. В результате управление комиссара по информации Великобритании наложило на авиаперевозчика крупный штраф – сумма соответствует 1,5% её выручки за позапрошлый год, речь идёт о крупнейшем штрафе в истории регулятора. В руководстве компании выразили разочарование таким решением, которое намерены обжаловать. На это по закону отводится 28 дней.