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Боливия

Пожары в Боливии: Ил-76 спешит на помощь

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 Мария Сашинская 
Пожары в Боливии: Ил-76 спешит на помощь
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Российский самолет Ил-76 прибыл в Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами. Экипаж самолета, способного перевозить до 50 000 литров воды, присоедился к усилиям коллег из Испании, США, Аргентины, Чили, Перу и других стран.

Эво Моралес, президент Боливии

"Я хочу передать нашу огромную благодарность за это сотрудничество. Пилоты, технические сотрудники уехали от своих семей, своей родины, оставили свои обязанности, чтобы приехать сюда и помочь нам в Боливии".

Власти страны сообщают, что сгорело более 800 тысяч гектаров леса. Президент Боливии Эво Моралес заявил ранее, что он открыт для международной помощи.

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