Почему экологи больше боятся пожаров в Амазонии, чем в Африке?

Вот уже несколько недель внимание мировой общественности приковано к полыхающим амазонским лесам. Тем временем, по данным Global Forest Watch, самое большое количество пожаров на планете в августе разгорелось вовсе не в Бразилии, а в Демократической Республике Конго.

Ангола, Замбия и Мозамбик заняли третье, после южноамериканского государства, место. В этих трех странах произошло больше пожаров, чем в Боливии, которая совсем недавно получила международную помощь для борьбы с разрушительной стихией.

Спутники НАСА зафиксировали огромное количество пожаров в Африке. Данные программы Европейского Союза по наблюдению за Землей "Коперник" показывают, что горящие площади на континенте производят сильнейшие выбросы в атмосферу.

Тем временем, местные СМИ не обращают внимание на пожары на родине, уделяя больше внимания тому, что происходит по ту сторону Атлантического океана.

В интервью Euronews министр окружающей среды Анголы Паула Франциска Коэльо сообщила, что в стране нет обширных пожаров в лесных массивах, и назвала информацию, полученную от НАСА и "Коперника", "таблоидной сенсацией" и "чрезмерной драматичностью".

"На нашей территории нет возгораний, требующих контроля", - сказала она, добавив, что в стране практикуется использование огня для подготовке почвы к посеву.

Саванны должны гореть

Эксперты считают, что лесные пожары в Бразилии и в Африке действительно не одно и то же. Боб Скоулз, профессор системной экологии южноафриканского Витватерсрандского университета считает, что нужно с осторожностью относиться к анализу спутниковых изображений, полученных от НАСА. "MODIS - очень, очень чувствительный спутник, который может зафиксировать даже костер во дворе частного дома", - сказал он.

Карта пожаров, сделанная спутником НАСА 27 августа, 2019 NASA | FIRMS Fire Information for Resource Management System Rodriguez, Marta

"То, что количество пожаров в Африке гораздо больше, чем в Бразилии, не обязательно означает, что ущерб экологии больше на Черном континенте, - добавил эксперт. - Это зависит от того, где находятся возгорания, в какой области, но это невозможно определить по количеству красных пикселей на изображении".

Изучив изображения, экологи приходят к выводу, что пожары в основном распространены в саванах, а не в тропических лесах, что сильно меняет дело. "Снимки со спутников, какими бы впечатляющими они ни казались, рассказывают только часть истории", - сообщил в своем "Твиттере" исследователь "Коперника" Марк Паррингтон.

Ученый сравнил данные о пожарах в южной, тропической Африке с конца мая до начала октября за последние 17 лет, придя к выводу, что случаев пожаров в этом году меньше, чем в среднем. Выгорание саваны в засушливый сезон - естественный процесс. То, что уничтожается огнем, вырастает обратно в период дождей.

"Это относительно нейтральный по отношению к выбросам углерода в атмосферу процесс. Это то, что происходит каждый год", - сказал Паррингтон.

Скоулз согласен с Паррингтоном. Эксперт отмечает, что, хотя пожары чрезвычайно вредны для биоразнообразия тропического леса, такого как Амазонка, "саванны должны сгореть, это часть их эволюции, они горели последние семь миллионов лет, и в этом нет ничего необычного".

Африка - не одна страна и не один пожар

Несмотря на то, что лесные пожары в тропических африканских странах - норма, сложно оценить их влияние на глобальную экосистему. В случае Анголы, страна потеряла большую площадь естественных лесов из-за неконтролируемых пожаров различного происхождения, в том числе и происходящих по вине охотников.

В Демократической Республике Конго журналист Жан Хьюбер Бондо говорит, что пожары связаны не только с сельскохозяйственной практикой, но также являются результатом преступных действий и вооруженных конфликтов. "Эти пожары опустошают наши экваториальные джунгли, которые являются вторыми в мире после Амазонки, - сетует он. - К тому же эти леса эксплуатируют в промышленных целях".

Изображение пожаров со спутника NOAA-20 в Анголе, Замбии и Конго NASA/NOAA via REUTERS

Для Амкела Сиданж из Агентства по управлению окружающей средой Зимбабве (EMA) изменение климата влияет на сезон разрешенных для сельскохозяйственных нужд пожаров, установленный законом с 31 июля по 31 августа. "Теперь наши пастбища высыхают намного быстрее. Поэтому пожары происходят за пределами того, что мы называем пожарным сезоном", - объяснил он, добавив, что люди продолжают разжигать костры, даже не осознавая, что сезон пожаров начинается гораздо раньше.

Технический отдел EMA проводит тренинги по пожаротушению для местных жителей. Но Сиданж подчеркивает, что Зимбабве - это не Амазонка: "Невозможно сравнивать наш состав пастбищных угодий с той растительностью, которая существует на Амазонке. В Зимбабве все еще возможно контролировать пожары".