"Свободу Хаджар Раиссуни!"

2 года тюрьмы грозят 28-летней марокканской журналистке Хаджар Раиссуни по обвинению в добрачном сексе и в искусственном прерывании беременности. Молодая женщина была арестована на выходе из клиники вместе со своим другом 31 августа. Задержаны также врач и медсестра, делавшие аборт.

В понедельник перед зданием суда в Рабате, где начался процесс, собрались сотни людей с портретами обвиняемой и плакатами с лозунгами в защиту прав женщин. "Свободу Хаджар!" - скандировали протестующие, требуя отпустить журналистку и внести поправки в закон, по которому аборты караются тюремным заключением, если беременность здоровью не угрожает.

Несколько международных правозащитных организаций осудили арест Раиссуни и призвали марокканские власти снять с неё обвинения. Слушания по этому делу перенесены на 16 сентября.

В прошлом году в Марокко более 14,5тысяч человек были осуждены за добрачный секс, более 3 тысяч - за супружескую неверность, 170 - за гомосексуализм и более 70 - за искусственное прерывание беременности. По неофициальным данным , ежедневно 700-800 марокканских женщин делают аборты нелегально.