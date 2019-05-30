Disney против запрета абортов

Walt Disney может свернуть съемки в американском штате Джорджия из-за принятого там закона о запрете на аборты.

Об этом заявили в руководстве кинокомпании. Отвечая на вопрос журналиста о планах студии после вступления закона в силу, глава Disney Боб Айгер выразил сомнения в том, что компания сможет продолжить работу на территории штата.

"Думаю, если закон вступит в силу, то производить там будет очень трудно, сомневаюсь, что мы продолжим снимать. Многие наши сотрудники не хотят там работать. Нам придётся приcлушаться к их пожеланиям", - сказал генеральный директор компании.

"Мы очень внимательно следим за происходящим. Есть предположения, что закон вступит в силу уже в начале будущего года. Я полагаю, он может быть оспорен в суде, что повлечёт за собой отсрочку. Мы очень осторожны в этом плане, действуем осмотрительно. Но если закону быть, то я не вижу, каким образом с практической точки зрения мы сможем продолжать там снимать", - заключил Боб Айгер.

7 мая губернатор штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп подписал законопроект, запрещающий искусственное прерывание беременности на сроке от шести недель. Аборты разрешены в случае изнасилования и инцеста, а также при наличии угрозы жизни матери. Закон должен вступить в силу 1 января будущего года.

Джорджию нередко выбирают для съемок фильмов. Такие блокбастеры, побившие множество рекордов по сборам, как "Чёрная Пантера" и "Мстители", студия Disney сняла именно там.

Запрет на аборты в штате вызвал волну возмущения в Голливуде. На этой неделе о намерении пересмотреть свои планы по производству сериалов завили и в Netflix. Свои подписи под письмом протеста против инициативы на имя губернатора поставили Алек Болдуин, Кристина Эпплгейт, Эми Шумер, Бен Стиллер и другие звёзды.