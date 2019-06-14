Право на аборт: Норвегия на пути к ограничениям

За ограничение права на аборт проголосовало большинство норвежских парламентариев в пятницу.

105 депутатов поддержали инициативу, 64 - высказались против.

Новое постановление касается только женщин, вынашивающих близнецов. Если оно пройдёт второе чтение, то решение об искусственном прерывании беременности, либо устранении одного или нескольких плодов, будет принимать исключительно медицинская комиссия.

Голосование - следствие уступок консервативного правительства во главе с Эрной Сульберг христианским демократам. Внесение поправок, ограничивающих право на аборт, было одним из условий их вхождения в парламентскую коалицию.

Оппозиция опасается, что этот законопроект - первый шаг к полному запрету абортов в стране.