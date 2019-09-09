Рафаэль Надаль выиграл US Open

Рафаэль Надаль выиграл финал Открытого чемпионата США и стал четырехкратным победителем этого первенства.

Матч продолжался почти пять часов, россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Он впервые играл в финале турнира серии "Большого шлема".

Российские теннисисты не играли в финалах турниров "Большого шлема" последние 14 лет, с момента, когда в 2005-м году Марат Сафин пробился в финал Australian Open.

"Медведев был достоин победы, его игра была прекрасна" - так оценил усилия соперника Рафаэль Надаль на церемонии награждения.