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США

Рафаэль Надаль выиграл US Open

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 Мария Сашинская 
Рафаэль Надаль выиграл US Open
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Рафаэль Надаль выиграл финал Открытого чемпионата США и стал четырехкратным победителем этого первенства.

Матч продолжался почти пять часов, россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Он впервые играл в финале турнира серии "Большого шлема".

Российские теннисисты не играли в финалах турниров "Большого шлема" последние 14 лет, с момента, когда в 2005-м году Марат Сафин пробился в финал Australian Open.

"Медведев был достоин победы, его игра была прекрасна" - так оценил усилия соперника Рафаэль Надаль на церемонии награждения.

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