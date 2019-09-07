Медведев вышел в финал US Open

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале он в трёх сетах одолел Григора Димитрова со счётом 7:6(5), 6:4, 6:3 и стал первым россиянином, дошедшим до финала турнира "Большого шлема" в мужском одиночном разряде с 2005 года.

В финале Медведев сразится с Рафаэлем Надалем, который в полуфинале также в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Береттини (7:6 (8:6), 6:4, 6:1). Надаль и Медведев уже встречались в финале "мастерса" в Монреале, тогда победу праздновал испанец.