Выборы в Москве: "Массовый морально-этический протест"

По итогам выборов в Москве в городском парламенте в несколько раз увеличилось число оппозиционных депутатов. «Единая Россия» получает в новом созыве 25 из 45 мандатов.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю». «Страсти были нешуточные», — написано в его твиттере. Собянин полагает, что укрепление оппозиции пойдёт на пользу Мосгордуме. Впервые в столичном парламенте появляются представители «Справедливой России», после десятилетнего отсутствия возвращается фракция «Яблока».
Незарегистрированный кандидат на прошедших выборах и один из лидеров протестного движения Любовь Соболь назвала эти результаты «полным провалом» мэра и главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. С этим в целом согласен политолог Александр Кынев. Он связывает результаты Единого дня голосования в столице с акциями протеста и реакцией властей на эти выступления.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал прошедшие выборы в целом весьма и весьма успешными для партии власти. Что касается Москвы, то, по его словам, «протестное голосование» оказалось здесь менее важным, чем прогнозировали политологи.