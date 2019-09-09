Выборы в Москве: "Массовый морально-этический протест"

По итогам выборов в Москве в городском парламенте в несколько раз увеличилось число оппозиционных депутатов. «Единая Россия» получает в новом созыве 25 из 45 мандатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю». «Страсти были нешуточные», — написано в его твиттере. Собянин полагает, что укрепление оппозиции пойдёт на пользу Мосгордуме. Впервые в столичном парламенте появляются представители «Справедливой России», после десятилетнего отсутствия возвращается фракция «Яблока».

Незарегистрированный кандидат на прошедших выборах и один из лидеров протестного движения Любовь Соболь назвала эти результаты «полным провалом» мэра и главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. С этим в целом согласен политолог Александр Кынев. Он связывает результаты Единого дня голосования в столице с акциями протеста и реакцией властей на эти выступления.

Если бы не было этого беспредела, если бы не было правовой вакханалии с недопуском ключевых кандидатов в июле, последующих разгонов мирных акций, арестов, уголовных дел, то не было бы массового морально-этического протеста. Я думаю, что в этом смысле были сделаны все возможные ошибки, которые только существуют, с точки зрения ведения кампании. В итоге выборы превратились в морально-этический протест против того, как власть относится к людям. Условия протеста создала власть неадекватной, идиотской кампанией, а Навальный предложил для этого выражения технологический механизм. Александр Кынев политолог

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал прошедшие выборы в целом весьма и весьма успешными для партии власти. Что касается Москвы, то, по его словам, «протестное голосование» оказалось здесь менее важным, чем прогнозировали политологи.