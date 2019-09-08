Венецианский кинофестиваль: "Золотой лев" уехал в США

В Венеции завершился 76-ой международный кинофестиваль. Главной награды "Золотого льва Святого Марка" удостоился фильм "Джокер"американца Тодда Филлипса. Главную роль в картине (суперзлодея Артура Флека) исполнил Хоакин Фенникс.

Тодд Филлипс, режиссер: "Конечно, этого фильма могло бы не быть без такого неистового Хоакина Феникса. Спасибо вам всем за то, что доверили мне свои невероятные таланты".

Лента Тода Филлипса рассказывает историю Джокера, главного врага супергероя Бэтмена из знаменитого комикса.

Последняя работа 86-летнего Романа Полански получила Гран-при жюри "Серебряного льва". Награду передали Эммануэль Сенье - супруге Полански. Режиссер не смог лично приехать в Венецию из-за угрозы экстрадиции в США по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году. Классик мирового кино снял фильм о громком деле Дрейфуса, французского офицера еврея, обвиненного в конце XIX века в шпионаже в пользу Германии, а затем оправданного

"Серебряного льва" за лучшую режиссуру удостоился швед Рой Андерссон за фильм "О бесконечности". Несколько лет назад представитель европейского авторского кино получал в Венеции "Золотого льва".