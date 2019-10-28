Лучшие среди документальных

В Лиссабоне объявлены победители 17-го фестиваля документального кино DocLisboa. За десять дней на кинофоруме было показано более 300 фильмов из 48 стран.

Лента-лауреат международного конкурса - "Соната Сантихири" совместного тайско-немецкого производства. В нем рассказывается о конфликте общин на севере страны, который продолжается уже более 30 лет.

Режиссер фильма Тунска Панситтиворакул рассказывает, что съемки проходили в довольно сложной обстановке, фактически пришлось сделать две версии киноленты: "Люди не могли открыто сказать то, что нам хотелось от них услышать. Пришлось специально для них сделать короткую версию фильма, чтобы стало понятно, о чем картина, и они имели возможность высказаться, не опасаясь, что за свои слова могут оказаться в тюрьме".

Директор фестиваля документального кино DocLisboa Синтия Жиль: "Ни один фестиваль не может быть аполитичен. Политика - часть искусства. Любое искусство политизировано. Выбор между нашими представлениями и реальностью - это политический выбор. Есть два пути. Первый - не говорить о проблеме или делать вид, что мы занимаем нейтральную позицию, зная, что нейтральной позиции быть не может. Второй путь - делиться со зрителем и открыто обсуждать проблему. Мы выбрали второй".

Кинолента "Вивейро" Педро Филипе Маркеса стала победителем национального конкурса. Фильм снят на футбольном стадионе небольшой деревни на севере Португалии. В нем рассказывается о повседневной жизни работников клуба и о детях, которые приходят учиться играть в футбол.

Рикардо Фигейра, корреспондент Euronews: "Помимо национального и межнационального конкурсов на кинофестивале было немало ретроспективных показов. Демонстрировались документальные фильмы, снятые еще в ГДР, а также ленты Жослин Сааб, недавно скончавшейся журналистки и режиссера из Ливана".