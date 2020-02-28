Иранский фильм - в программе Берлинале

Три года назад работа Мохаммада Расулофа получила приз в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофоруме, лента "Неподкупный" рассказывала о социуме, в котором коррупция стала чем-то само собой разумеющимся, а несправедливость - практически нормой жизни.

Борьба главного героя за свое достоинство оборачивалась и для него, и для его семьи не только потерей крыши над головой, но и душевными травмами.

Новый фильм Расулофа "There Is No Evil" - в программе нынешней Берлинале. Но самого автора нет - за годом тюремного заключения последовал запрет на выезд из Ирана.

Euronews удалось получить интервью кинематографиста.

Мохаммад Расулоф, в частности, сказал - "Фильм - о том, что рано или поздно нужно принимать ответственность на себя - гражданскую, человеческую, любую. В ленте я задаюсь вопросом о том, как принимать решения в обществе, живущем при диктатуре, и по большей части, эти решения навязывают сверху. В какой момент ты говоришь да, а в какой нет? Где проходит грань между бунтом и подчинением, где те границы, что каждый считает дозволенным?.

Разумеется, у властей не было никакого права лишать меня свободы передвижения. Я должен отстаивать мои фундаментальные права, и я будут это делать столько, сколько потребуется".

Новая лента Мохаммада Расулофа заинтересовала прокатчиков, она появится на экранах большинства европейских стран в ближайшие месяцы.