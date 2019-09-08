Борисполь-Внуково: радость и надежда

Доставленных спецрейсом из Москвы моряков, журналистов и активистов в аэропорту Борисполь встречали родные.

Слезы радости и надежда на скорое завершение конфликта на востоке Украины, в котором уже погибли 13 тысяч человек.

Мы желаем, чтобы рано или поздно все закончилось. Главное, чтобы мы не потеряли еще больше людей. Дмитрий житель Украины

"Позитивным сигналом" назвали обмен заключенными и в российском МИД. Среди прибывших в аэропорт Внуково - журналист Кирилл Вышинский, который обвиняется в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

В своем Twitter Президент США Дональд Трамп назвал обмен "первым гигантским шагом к миру".

Уже в понедельник будут возобновлены встречи в формате "2+2" между главами МИД и оборонных ведомств России и Франции. Они были заморожены в 2014 году после присоединения Крыма к России, которое Украина и ряд западных стран считают аннексией.

Дверь приоткрылась, и мы можем двигаться вперед в расчете на урегулирование конфликта. Жан-Ив Ле Дриан Министр иностранных дел Франции

Именно в ходе августовской встречи между российским лидером Владимиром Путиным и французским президентом Эммануэлем Макроном прозвучала новость о возможных подвижках в вопросе об обмене удерживаемыми лицами.