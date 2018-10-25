Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" Олегу Сенцову. В 2015 году украинский режиссёр был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. С мая по октябрь нынешнего года Сенцов держал голодовку в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, требуя воли для украинских политзаключенных.
Чествование Сенцова, сахаровского лауреата
Чествование Сенцова, сахаровского лауреата
В заявлении Европарламента говорится, что "проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссёр стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире".
Объявляя имя сахаровского лауреата, председатель Европарламента Антонио Таяани заявил, что Сенцов вошел в число людей "внёсших исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире".
Развернувшаяся в Евросоюзе кампания в поддержку Сенцова сопровождалась критикой политики руководства России в отношении других стран.
Церемония вручения премии за 2018 год должна состояться на пленарной сессии в Страсбурге 12 декабря.