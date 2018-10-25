Чествование Сенцова, сахаровского лауреата

Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" Олегу Сенцову. В 2015 году украинский режиссёр был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. С мая по октябрь нынешнего года Сенцов держал голодовку в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, требуя воли для украинских политзаключенных.