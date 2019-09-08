Мицотакис призвал к солидарности

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Евросоюз к солидарности в вопросе миграционного кризиса. Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей в воскресенье на 84-й международной ярмарке в Салониках:

"То, что произошло в Италии, я считаю изменением к лучшему (например, уход Сальвини из правительства). Как бы то ни было, Европа должна найти баланс в области обеспечения безопасности наших границ, мы не тот континент, который может быть открыт для всех, и особенно для экономических мигрантов, мы должны контролировать ситуацию вместе и быть солидарными".

Ранее президент Турции пригрозил Евросоюзу прекратить сдерживать мигрантов, направляющихся через Грецию в Западную Европу, если Анкара не получит финансовую помощь.

"Г-н Эрдоган должен понять, что это немыслимо – угрожать Греции и Европе в целом, пытаясь получить больше средств для урегулирования миграционного кризиса. Европа дала Турции немало денег", – продолжил Мицотакис.

В Брюсселе заверили, что из 6 млрд евро, обещанной на содержание мигрантов помощи, более 5,5 Анкара уже получила. Обсуждалась на пресс-конференции и тема юных мигрантов.

Николетта Друга, Euronews:

"Кириакос Мицотакис подробно рассказал о проблеме несовершеннолетних мигрантов без сопровождения. Он подчеркнул, что Европа должна уделять больше внимания этому вопросу. Он также отметил, что попросит европейских лидеров принять часть несовершеннолетних мигрантов, находящихся сейчас в Греции".