Борис Джонсон дважды за день потерпел поражение в Палате общин

_"Есть ли у вас план?" _ – спрашивают Бориса Джонсона. Этим вопросом задается вся Великобритания. За два дня премьер-министр потерпел в парламенте серию поражений, потеряв и рабочее большинство и не получив поддержку для досрочных выборов.

Палата общин приняла законопроект об отсрочке "брексита", перенеся тем самым возможный выход из Евросоюза еще на три месяца, если Лондон и Брюссель не договорятся об условиях сделки раньше.

Но прежде лидеры двух партий обменялись гневными высказываниями.

Джереми Корбин, лидер лейбористов

"Если премьер-министр сделает со страной то, что он сделал со своей партией за последние 24 часа, я думаю, что многим людям нужно бояться его некомпетентности, его колебаний и отказа признать известные факты о последствиях выхода без сделки"

Борис Джонсон, премьер-министр

"Я знаю, что (господин Корбин) обеспокоен соглашениями о свободной торговле с Америкой, но есть только одна хлорированная курица, которую я здесь вижу, и она сейчас сидит на этой скамье"

Позже Палата общин фактически блокировала выход Великобритании из Евросоюза без сделки, приняв законопроект об отсрочке "брексита".

"За 327, против 299"

Джонсон сказал, что этот законопроект "сорвал" переговоры с ЕС, и единственный выход теперь – это проведение досрочных выборов.

Борис Джонсон, премьер-министр

"Господин спикер, правительство не сможет функционировать, если Палата общин откажется принять все, что мы предлагаем. И, на мой взгляд, и по мнению правительства, во вторник 15 октября должны состояться выборы".

Однако депутаты отклонили и эту его инициативу, а лидер оппозиции обвинил премьер-министра в "нечестной игре". Законопроект о запрете "жесткого брексита" теперь должен быть утвержден в Палате лордов. По сообщениям Reuters, это должно произойти не позднее вечера пятницы 6 сентября.