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Украина

Помпео прибыл на Украину

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 Вероника Доваль
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл на Украину   -  
Авторское право
Kevin Lamarque/Pool via AP
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Госсекретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл на Украину, где, по его словам, намерен обсудить пути развития стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Это первый визит американского чиновника на Украину после вступления в должность президента этой страны Владимира Зеленского. Он проходит на фоне запущенной в США процедуры импичмента Дональда Трампа.

Сегодня Помпео встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Одним из ключевых вопросов переговоров, как ожидается, станет ситуация в Донбассе.

В субботу из Киева Помпео отправится в Минск, а затем в Казахстан и Узбекистан. Это турне планировалось месяц назад, но было отложено из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

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Видеомонтаж • Вероника Доваль

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