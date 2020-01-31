Помпео прибыл на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг вечером прибыл на Украину, где, по его словам, намерен обсудить пути развития стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном. Это первый визит американского чиновника на Украину после вступления в должность президента этой страны Владимира Зеленского. Он проходит на фоне запущенной в США процедуры импичмента Дональда Трампа.

Сегодня Помпео встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Одним из ключевых вопросов переговоров, как ожидается, станет ситуация в Донбассе.

В субботу из Киева Помпео отправится в Минск, а затем в Казахстан и Узбекистан. Это турне планировалось месяц назад, но было отложено из-за обострения ситуации вокруг Ирана.