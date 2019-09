Приговорённые к выборам | #Куб

View this post on Instagram

За этот твит дали реальных 5 лет тюрьмы. Есть ли тут призыв убивать детей силовиков ? По-моему, нет. Дети вообще не отвечают и не должны отвечать за родителей. Я бы касался родственников ментов и чиновников исключительно, чтобы отобрать переписанные на них коррупционные активы. А было что-то за «Убей мента» Психеи ? За «сжигать в печах геев» Охлобыстину вот ничего не было. И доже после призыва убивать « ... я не говорил 100, 150 русских, я говорил , как можно больше русских..» всё ещё есть шанс стать Героем России и твоим именем назовут мост 🌉