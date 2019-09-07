Приговорённые к выборам | #Куб

Более 20 лет заключения в общей сложности для шести фигурантов «московского дела» — такие приговоры суды вынесли перед выборами в Мосгордуму. За что сажают в столице и как это влияет на выборы? Разбираемся в «Кубе».

5 лет за твит

Серию приговоров, связанных с московскими протестами, открыло решение по делу Владислава Синицы. Пресненский суд назначил ему пять лет колонии за твит о детях силовиков. В спорах о том, насколько опасна деанонимизация, он рассказал, что по профилям правоохранителей в соцсетях желающие отомстить могут найти, похитить и пытать их детей.

В числе тех, кто увидел в этом сообщении реальную угрозу, оказался бывший сенатор Александр Торшин. По его словам, месть силовикам уже давно стала реальной проблемой.

Противники приговора настаивают, что Синица ни к чему не призывал. Они считают приговор политически мотивированным и рассматривают его как попытку запугать сторонников оппозиции.

От 2-х до 4-х лет за «насилие»

Большинство осуждённых по «московскому делу» обвинили в насилия к представителям власти. Двое вину признали. Данил Беглец рассказал, что потянул полицейского за руку, чтобы помешать задержаниям. Иван Подкопаев признал, что распылил перцовый газ в сторону бойцов Росгвардии. Сам он говорил, что в разгар противостояния хотел остановить полицейское насилие.

Ещё одного осуждённого Кирилла Жукова суд отправил в колонию за то, что шею росгвардейца больно сдавил ремешок, когда обвиняемый, по версии следствия, пытался сорвать шлем. К 3,5 годам заключения приговорён Евгений Коваленко: он, по мнению суда, причинил боль двум силовикам: одного толкнул, в другого попал мусоркой. Коваленко говорил, что пытался остановить избиение людей, а мусорка в силовиков не попала.

Слишком мягко или слишком жёстко?

В выступлениях критиков оппозиции не обошлось без отсылок к зарубежному опыту. Публицист Армен Гаспарян полагает, что с обвиняемыми ещё мягко поступили. Он ссылается на свои представления о том, что в западных странах за подобное убивают до суда.

Поэт Лев Рубинштейн описывает эти процессы как издевательство над здравым смыслом. Он с негодованием отзывается о ходе слушаний по делам Кирилла Жукова и Константина Котова.

4 года за митинги

Константина Котова суд приговорил к четырём годам заключения по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. По версии следствия, он несколько раз приходил на несогласованные акции. По мнению правозащитника Сергея Давидиса, можно надеяться на скорую отмену этого приговора, поскольку он противоречит решению Конституционного суда по аналогичному делу Ильдара Дадина. О желании ознакомиться с тем, как Тверской суд обозначит соответствие своего решения позиции КС, заявлял глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

Приговор Константину Котову это что-то совершенно запредельное. Понятно, что уголовное преследование любого... Publiée par Сергей Давидис sur Jeudi 5 septembre 2019

Что с выборами?

Главные требования протестов в Москве связаны с выборами 8 сентября. Но смогли ли эти выступления и суды повлиять на избирателей? Как сказались эти события на рейтинге провластных кандидатов и на отношении к оппозиции? Голосуйте и объясняйте свою позицию на страницах euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»