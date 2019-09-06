Североамериканский финал

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

В финале 37-летняя Уильямс встретится с канадкой румынского происхождения Бьянкой Андрееску, одержавшей победу над теннессисткой из Швейцарии Белиндой Бенчич.

Для 19-летней Андрееску выход в финал US Open - самое высокое достижение в карьере на турнирах серии Большого шлема. Ранее она не пробивалась дальше второго раунда.

Уильямс же шесть раз выигрывала US Open, на ее счету также по семь побед на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне, три раза американка завоевывала трофей Открытого чемпионата Франции.

У мужчин за выход в финал поборются Рафаэль Надаль с итальянцем Маттео Берреттини, в другой паре россиянин Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым.

Открытый чемпионат США, который проводится с 1881 года, заключительный в сезоне турнир серии Большого шлема.

Соревнования завершатся 8 сентября. В этом году призовой фонд турнира – $57 млн.