"Дориан" опустошил Багамы

По уточненным данным 20 человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан". Число жертв стихии вероятнее всего возрастет. Об этом сообщили власти островного государства. Спасательные операции продолжаются. В районе бедствия разрушены или повреждены около 13-ти тысяч строений. Затоплены обширные территории. Дороги размыты. Большинство аэропортов не работает.

В последние дни "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, ослабел до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, затем вновь усилился до третьей.

На преодоление последствий стихии ООН выделяет Багамским Островам из специального экстренного фонда один миллион долларов. По оценкам экспертов, в немедленной помощи нуждаются около 70 тысяч человек, которых нужно обеспечить временным жильем, продовольствием, медикаментами.

Те, кто возвращается домой после эвакуации, с трудом узнают родные места. Полный масштаб бедствия на Багамах еще предстоит оценить.