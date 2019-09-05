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США

"Дориан" опустошил Багамы

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 Ирина Александрова 
"Дориан" опустошил Багамы
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Reuters
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По уточненным данным 20 человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан". Число жертв стихии вероятнее всего возрастет. Об этом сообщили власти островного государства. Спасательные операции продолжаются. В районе бедствия разрушены или повреждены около 13-ти тысяч строений. Затоплены обширные территории. Дороги размыты. Большинство аэропортов не работает.

В последние дни "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, ослабел до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, затем вновь усилился до третьей.

На преодоление последствий стихии ООН выделяет Багамским Островам из специального экстренного фонда один миллион долларов. По оценкам экспертов, в немедленной помощи нуждаются около 70 тысяч человек, которых нужно обеспечить временным жильем, продовольствием, медикаментами.

Те, кто возвращается домой после эвакуации, с трудом узнают родные места. Полный масштаб бедствия на Багамах еще предстоит оценить.