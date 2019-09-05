В Италии присягнуло новое правительство

Новые итальянские министры присягнули на верность республике. Торжественная церемония прошла в Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Маттареллы.

Первым по традиции клятву принес премьер-министр страны Джозеппе Конте.

В нынешний коалиционный кабинет, опирающийся на парламентское большинство "Движения 5-и звезд" и Демократической партии, вошёл 21 министр.

Главой МИД назначен лидер "пятизвездочного движения" Луиджи Ди Майо, 33-летний политик станет самым молодым руководителем министерства иностранных дел в истории страны.

Демократ Роберто Гуальтьери получил должность министра финансов. Перед политиком стоит непростая задача. Гуальтьери должен подготовить проект нового бюджета, который бы одобрил Брюссель.

Впервые за последние 20 лет главой министерства внутренних дел назначена женщина - бывший префект Милана Лучана Ламорджезе.

В прошлом кабинете эту должность занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.

Главой министерства транспорта и инфраструктуры станет депутат Паола де Микели - таким образом, этот пост в новом правительстве перейдет от "Движения 5-и звезд" к Демократической партии.

Всего же в состав нового правительства войдут семь женщин-министров.

После присяги новое правительство должно заручиться доверием парламента. Голосования в Палате депутатов и Сенате состоятся, скорее всего, в начале будущей недели.

Елена Каваллоне Euronews:

"Сформировать новое правительство было непросто, но после нескольких напряженных недель переговоров между новыми союзниками кабинет министров Конте настроен проевропейски, об этом говорят новые назначения, руководителями ведущих министерств стали политики, поддерживающие Брюссель.

Европейская столица внимательно следит за новым премьер-министром, который должен продемонстрировать, что способен вернуть доверие своих европейских партнеров, начиная с представления нового бюджета в соответствии с правилами ЕС, а затем Брюссель ждет от Рима, что тот вновь займет лидирующую роль на европейской сцене".