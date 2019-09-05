Путин анонсировал скорый обмен заключёнными с Украиной

Россия и Украина могут в ближайшее время осуществить обмен заключёнными. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал это «хорошим шагом в сторону нормализации отношений» с Киевом. Обмен, по словам Путина, будет масштабным.

Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем с официальными властями. Думаю, в ближайшее время это станет известно. Владимир Путин президент России

Ранее появлялись сообщения, что Москва может передать Киеву режиссёра Олега Сенцова, осуждённого по статье о терроризме, и украинских моряков, захваченных в ходе конфликта в Керченском проливе. СМИ писали, что в Россию в рамках обмена могут отправить Владимира Цемаха, который руководил противовоздушной обороной сепаратистов в Донбассе.

Его называют одним из ключевых фигурантов дела о сбитом в июле 2014 «Боинге» «Малайзийских авиалиний». По данным группы независимых расследователей Bellingcat, он курировал доставку российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по версии международной следственной группы, был сбит самолёт.

В четверг Киевский апелляционный суд освободил Цемаха из-под ареста под залог, сменив меру пресечения по делу о создании террористической организации на «личное обязательство».