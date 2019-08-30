Россия-Украина: дата обмена заключенными еще не определена

В Службе безопасности Украины заявили, что обмена заключенными между Россией и Украиной в пятницу не будет и окончательная дата еще не определена. Ранее сообщения о состоявшемся обмене опровергла администрация Владимира Зеленского.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в "Фейсбуке" офиса Зеленского.

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не... Publiée par Офіс Президента України sur Jeudi 29 août 2019

Ранее сотрудница Верховный рады Анна Исламова написала, что обмен завершен и освобожденные Россией украинцы, в том числе Олег Сенцов и моряки возвращаются на Украину. Репост этой записи сделал новый генпрокурор страны Руслан Рябошапка.

"Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной, возможно, будет решен в течение пятницы", - заявил ТАСС адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.

Агентство ТАСС со ссылкой на адвоката заключенных на Украине россиян Валентина Рыбина пишет, что в ответ Киев может освободить 12 граждан России. Речь идет о тех, кто был причастен к событиям на юго-востоке Украины или кто был задержан по обвинению в госизмене.

Двумя днями ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В заключении он находился с мая 2018 года. Его обвиняли в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.