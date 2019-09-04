Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Борис Джонсон грозит выборами и обещает соглашение с ЕС

 Комментарии
 Андрей Позняков 
Борис Джонсон грозит выборами и обещает соглашение с ЕС
Авторское право
Parliament TV via REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет о намерении добиться нового соглашения с ЕС к середине октября и грозит оппозиции досрочными выборами. В ходе выступления в Палате общин он неоднократно обвинил лидера лейбористов Джереми Корбина в неготовности вынести свои политические позиции на суд избирателей. Он назвал оппозицию главной помехой на пути переговоров о порядке выхода Королевства из Евросоюза.

Я расскажу вам, какова наша стратегия переговоров: это заключить сделку до саммита 17 октября и вывести нашу страну из ЕС 31 октября, — осуществить «брексит». Может ли Корбин подтвердить, что он позволит народу Великобритании оценить всё то, что он делает, говоря об интересах людей, на всеобщих выборах 15 октября? Или он струсил?
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Джереми Корбин, в свою очередь, обвинил премьер-министра в нежелании отвечать на конкретные вопросы о последствиях «брексита» для страны, а также в отсутствии продуманного плана выхода из ЕС.

Я спрашивал, какие предложения направлены Европейскому Союзу. Мы задавали этот вопрос вчера, многие коллеги спрашивали, но премьер-министр, кажется, совершенно не способен ответить нам. Любое мыслящее человеческое существо пришло бы к выводу, что не было никаких предложений, а значит и нет ответа на этот вопрос.
Джереми Корбин
лидер британских лейбористов

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. Оппозиция требует добиться новой отсрочки, чтобы не допустить «жесткого брексита» и смягчить последствия разрыва с Брюсселем.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube