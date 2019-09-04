Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет о намерении добиться нового соглашения с ЕС к середине октября и грозит оппозиции досрочными выборами. В ходе выступления в Палате общин он неоднократно обвинил лидера лейбористов Джереми Корбина в неготовности вынести свои политические позиции на суд избирателей. Он назвал оппозицию главной помехой на пути переговоров о порядке выхода Королевства из Евросоюза.

Я расскажу вам, какова наша стратегия переговоров: это заключить сделку до саммита 17 октября и вывести нашу страну из ЕС 31 октября, — осуществить «брексит». Может ли Корбин подтвердить, что он позволит народу Великобритании оценить всё то, что он делает, говоря об интересах людей, на всеобщих выборах 15 октября? Или он струсил? Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Джереми Корбин, в свою очередь, обвинил премьер-министра в нежелании отвечать на конкретные вопросы о последствиях «брексита» для страны, а также в отсутствии продуманного плана выхода из ЕС.

Я спрашивал, какие предложения направлены Европейскому Союзу. Мы задавали этот вопрос вчера, многие коллеги спрашивали, но премьер-министр, кажется, совершенно не способен ответить нам. Любое мыслящее человеческое существо пришло бы к выводу, что не было никаких предложений, а значит и нет ответа на этот вопрос. Джереми Корбин лидер британских лейбористов

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. Оппозиция требует добиться новой отсрочки, чтобы не допустить «жесткого брексита» и смягчить последствия разрыва с Брюсселем.