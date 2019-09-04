Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет о намерении добиться нового соглашения с ЕС к середине октября и грозит оппозиции досрочными выборами. В ходе выступления в Палате общин он неоднократно обвинил лидера лейбористов Джереми Корбина в неготовности вынести свои политические позиции на суд избирателей. Он назвал оппозицию главной помехой на пути переговоров о порядке выхода Королевства из Евросоюза.
Джереми Корбин, в свою очередь, обвинил премьер-министра в нежелании отвечать на конкретные вопросы о последствиях «брексита» для страны, а также в отсутствии продуманного плана выхода из ЕС.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября. Оппозиция требует добиться новой отсрочки, чтобы не допустить «жесткого брексита» и смягчить последствия разрыва с Брюсселем.