На пути к "брекситу": что говорят жители Альбиона

"Брексит" со сделкой, "жесткий брексит"... А может быть Соединенное Королевство вообще не выйдет из Евросоюза? Простые британцы внимательно следят за битвой, развернувшейся на политическом Олимпе. Из-за последних событий людей переполняют смешанные чувства:

"В свое время я голосовала за то, чтобы остаться в ЕС. Но, в конце концов, мы покидаем Евросоюз. Так давайте это сделаем. Сейчас мы стали посмешищем для Европы, если честно!"

"Происходит какая-то неразбериха. Интересно узнать, что же будет дальше. Думаю, надо подождать еще двадцать четыре часа, и посмотреть чем закончится сегодняшнее голосование".

"Скорее всего, "брексит" снова будет отложен. До января 2020года. А с того момента дату выхода перенесут еще раз. Не думаю, что это произойдет". Журналист: "Вы считаете, что Великобритания не покинет ЕС?" "Вряд ли, это случится".

"Я сама - европейская гражданка. В этой стране у меня нет права голоса. Но у подданных королевства, полагаю, оно есть. И это очень важно. Вот уже в течение трех лет все известно. Народ должен выразить свое мнение".

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Нынешний премьер Борис Джонсон обещает это сделать при любых обстоятельствах. Удастся ли ему это - большой вопрос.