Страх и надежда в ГДР

Антония приезжает в ГДР после долгих лет заключения в ГУЛАГе. Она и её семья начинают новую жизнь, но единственное условие — им надо молчать о прошлом. Такова аннотация к фильму режиссёра Берндта Бёлиха под названием «И обращённая в будущее», который выходит на экраны Германии на этой неделе.

Драма построена вокруг внутреннего конфликта, который переживает главная героиня: она верит в коммунизм, но она обязана скрывать правду о принудительном труде в лагерях Советского Союза, о том, что её муж был расстрелян. Она устремлена в будущее, но прошлое не отпускает её. Исполнительница главной роли Александра Мария Лара говорит, что её героиня стала заложницей политической системы:

_«Этот фильм очень хорошо показывает, что такие политические системы делают с людьми, к каким разрушительным последствиям это приводит. В данном случае, если упрощать, нельзя заставлять молчать, нельзя заставлять говорить, чтобы человек мог жить. Мне разрешают жить здесь, мне разрешают переехать сюда, но только, если я буду вести себя определённым образом. Мы все люди, у нас есть право на собственное мнение, есть свобода слова».

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Герои фильма, который назван по второй строке гимна ГДР, часто сравнивают республику с ФРГ, Австрией и другими западными странами. Для них ГДР — как подросток, у которого всё ещё впереди. Как отмечает кинокритик Фальк Штрауб, Антония разочаровывается в этой идее лишь с падением Берлинской стены.