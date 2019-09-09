В Торонто — все звёзды Голливуда. Кинофестиваль, который открылся в пятницу, называют «репетицией Оскара»: фавориты киносмотра в Торонто традиционно оказываются и в числе обладателей золотой статуэтки.

Том Хэнкс — исполнитель главной роли в фильме «Прекрасный день по соседству»: о дружбе между циничным журналистом и знаменитым телеведущим, чьё шоу не сходило с экранов более 30 лет.

Николь Кидман, Энсел Эльгорт и звезда «Очень странных дел» Финн Вулфар представили в Торонто ленту «Щегол»: история неожиданного и трагического знакомства с миром подпольного искусства. Режиссёром выступил Джон Кроули. Книга, по которой снят фильм, уже получила множество наград.

Дженнифер Лопес, Карди Би и Констанс Ву привезли в Канаду комедийную драму: фильм «Стриптизёрши» рассказывает о женщинах, потерявших накопления из-за кризиса 2008 года и решивших с помощью своей профессии наказать весь Уолл-стрит. Эта лента основана не на книге, а на реальных событиях, отражённых в журнальной статье.