30 лет назад жителей ГДР отпустили на Запад

Переломный момент в истории Германии и всей Европы. Тридцать лет назад путь на Запад для тысяч беженцев из ГДР был открыт.
Лето 1989 года. Жители начинают массово покидать Восточную Германию. В надежде получить разрешение на выезд в ФРГ тысячи находят убежище в диппредставительствах республики в Праге, Будапеште, Варшаве. Возникают целые палаточные городки.
Ситуация в пражском посольстве, где собрались более 4 тысяч человек, становится критической. Тогда-то и выходит на балкон здания диппредставительства глава внешнеполитического ведомства ФРГ Ганс-Дитрих Геншер: "Дорогие соотечественники! Мы прибыли, чтобы сообщить вам: сегодня ваш выезд…". Окончание фразы заглушает всеобщее ликование.
Позже экс-министр, который лично вел переговоры с советскими и чехословацкими властями, назвал этот момент самым волнительным за всю свою политическую карьеру. 30 сентября 1989 года из Праги в город Хоф на севере Баварии отправляется первый поезд с бежавшими немцами.
В течение последующих дней руководство Восточной Германии позволило 17 тысячам жителей перебраться на Запад. А уже через шесть недель рухнула Берлинская стена.