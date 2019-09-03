Педро Санчес: не коалиция, но программа

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес не прекращает попытки достичь консенсуса с левыми партиями при формировании правительства. Во вторник он огласил более 300 предложений, с тем, чтобы заручиться их поддержкой и избежать внеочередных парламентских выборов.

От идеи создавать правительственную коалицию с "Подемос" Санчес отказался после того, как эта партия отклонила предложение социалистов в июле. Теперь он выступает за сотрудничество, основанное на общей прогрессивной программе, надеясь привлечь к нему и другие политические силы.

"Мы проинформировали "Подемос" о нашем отказе создать с ними коалиционное правительство главным образом потому, что, хотя у нас и есть общие цели в социальной политике, но в то же время существуют также большие различия в подходе к важным национальным проблемам, которые надо будет срочно решать в ближайшие месяцы", - заявил Санчес. Он надеется, что ему удастся до 23 сентября провести переговоры с представителями других партий и договориться с ними по ключевым вопросам новой "прогрессивной" политики.

В июле партия "Подемос" не согласилась на коалицию, так как не получили определённых постов в кабмине. Депутат социалист Беатрис Корредор говорит:

"За последние несколько месяцев мы предложили "Подемос" различные альтернативы, начиная от внешней поддержки и заканчивая союзным правительством и даже коалиционным правительством, что было отклонено Unidas Podemos в июле. Поэтому мы сочли, что теперь нужно искать другие пути, мы должны предложить испанцам стабильную и прогрессивную программу, в которой большинство из них себя бы узнали".

Санчес собирается встретиться с руководством "Подемос" в четверг для продолжения переговоров, но левые настаивают на том, что единственная гарантия избежать новых выборов - коалиционное правительство.