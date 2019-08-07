Испания: избежать новых выборов

Педро Санчес, и.о. испанского премьера, пообещал приложить все усилия, чтобы сформировать правительство до крайнего срока (23 сентября) и избежать новых всеобющих выборов. Такое заявление он сделал после встречи с королём Испании Филиппом VI. Ранее Санчеса дважды не утвердил в должности главы правительства парламент, так как лидеру социалистов не удалось заручиться поддержкой крайне левой партии "Подемос" Пабло Иглесиаса.

"После того, как я так много раз слышал слова Иглесиаса о том, что он не доверяет Социалистической партии, я, наконец, и сам перестал доверять Иглесиасу и партии "Подемос". Так что это теперь взаимное недоверие", - заявил Санчес.

Если он не пройдёт голосование в парламенте до 23 сентября, то король распустит обе палаты законодательного органа и назначит всеобщие выборы в ноябре.

В "Подемос" заявление Санчеса восприняли как отговорку. Представитель партии Пабло Эченике-Робба на своей страничке в Twitter призвал его делать свою работу, заручиться поддержкой и не искать оправданий.

По данным недавних соцопросов социалисты получили бы абсолютное большинство по итогам новых выборов, но у граждан Испании нет желания возвращаться на избирательные участки.