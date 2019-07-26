Испания: коалиция или новые выборы

Лидер испанских социалистов Педро Санчес не смог заручиться поддержкой Парламента и занять пост премьр-министра в результате голосования, прошедшего в четверг. При этом у него сохраняется такая возможность – в сентябре, после летнего перерыва, депутаты вновь проголосуют. У социалистов и партии «Подемос» есть два месяца, на то, чтобы разрешить разногласия, не позволяющие сформировать коалицию, но до сих пор переговоры не дали результатов.

– Если мне предлагают выбор – быть премьер-министром, который не приносит пользы своей стране, или сохранить свои убеждения, то сомнений у меня нет, – заявил Педро Санчес, выступая в парламенте. – Я выбираю свои убеждения, мой выбор – защищать Испанию.

– Мы сделали новое предложение, и пока остаётся время, чтобы на этом заседании сформировать коалиционное правительство, – заявил в ответ Пабло Иглесиас, лидер «Подемос». – Если наше предложение не будет принято, я вновь протяну вам руку. Но не вынуждайте испанцев снова идти на выборы. Ведите с нами переговоры, соблюдая уважение.

Если договориться не удастся, то, скорее всего, новые выборы пройдут 10 ноября – в четвёртый раз за четыре года. Оппозиционные правые партии называют сложившуюся ситуацию настоящим провалом для лидера социалистов.

– Нельзя доверять Педро Санчесу, – считает Генеральный секретарь «Народной партии» Теодоро Гарсия Эхея. – Очевидно, что никто в парламенте не доверяет Педро Санчесу, ведь против него было отдано больше голосов, чем в его поддержку.

– Конечно, Испания найдёт выход из этой ситуации, – отметила Инес Арримадас, представитель партии «Граждане», – но сегодня мы увидели, что Педро Санчес – часть проблемы, а не решения.

Другие левые партии, даже сепаратистские, считают эту неспособность сформировать правительство упущенной возможностью.

– Все знают, что мы об этом думаем, и как мы действовали в эти дни, – сказал Габриэль Руфиан, представитель «Левых республиканцев Каталонии». – Подводя итог, могу высказать собственное мнение: это настоящий хаос.

Социалисты, со своей стороны, рассчитывают, что получат на новых выборах ещё больше голосов, но очень немногие разделяют подобный прогноз. Одни ожидают примерно тех же результатов, что и в апреле, а другие полагают, что разногласия между левыми партиями отрицательно скажутся на их поддержке в случае новых выборов.