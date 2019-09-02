"Дориан" надвигается на восточное побережье США

Как минимум, один человек погиб, в результате обрушения урагана "Дориан" на остров Абако, расположенный в северной части Багамских островов. По данным местной прессы, утонул семилетний мальчик, а его сестра, чей возраст не называется, пропала без вести. 28 августа из-за "Дориана" в Пуэрто-Рико погиб пожилой мужчина, сорвавшись с крыши из-за сильного порыва ветра.

По последним данным американского центра по наблюдению за ураганами, в настоящее время "Дориан" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Ураган движется в направлении Североамериканского материка со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 82,7 м/с.

Власти Джорджии отдали распоряжение о начале эвакуации жителей шести округов этого штата. Губернатор Джорджии Брайан Кемп предупредил, что поваленные деревья, разорванные линии электропередачи и подтопления, вызванные ураганом, могут привезти к изоляции людей, которые вовремя не покинут свои дома. Ожидается, что вечером понедельника "Дориан" пройдёт вдоль побережья штата Флорида.

За продвижением урагана следит Windy.com.