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США

Ураган "Дориан" усилился и идет на Флориду

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 Мария Сашинская 
Ураган "Дориан" усилился и идет на Флориду
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Ураган Дориан усилился и подходит к берегам Флориды, меняя планы местных жителей и туристов в одном из самых популярных мест отдыха США. Люди скупают еду и воду в супермаркетах, запасаются топливом и укрепляют свои дома. Президент страны Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы остаться в Соединенных Штатах и контролировать ситуацию.

Дональд Трамп, президент США

"Пока думать об эвакуации людей во Флориде немного рано. Все готовятся, возможно, придется эвакуировать отдельные участки. Скорее всего, мы примем это решение в воскресенье".

Национальный центр по наблюдению за ураганами сообщает, что штормовые ветры и проливные дожди ожидаются не только во Флориде, но и на Багамских островах, где уже прошла частичная эвакуация населения. На обеих территориях введен режим чрезвычайного положения.

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