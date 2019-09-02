Лесбос: чрезвычайная ситуация в лагере беженцев

На греческом Лесбосе в лагере для беженцев Мориа ситуация близка к критической.

Несколько сотен мигрантов, приставших к острову на лодках не так давно, подняли число живущих тут до почти 10 тысяч человек.

Санитарные условия, далекие от совершенства еще год назад, стали угрожающими.

Питьевая вода не отвечает признанным нормам, одну палатку могут делить несколько семей.

Происходящее в лагере очень далеко от тех ожиданий, которые питали эти люди, отправляясь в опасный путь.

Рассказывает беженка из Афганистана, мать двоих детей Фатима Хоссейни: "Три семьи живут тут, представляете? Как такое вообще возможно? И как долго это будет продолжаться? Мое прошение о предоставлении статуса беженки будет рассматриваться только в марте, а прошение брата - еще через год. И предполагается, что мы до решения вопроса так и будем тут оставаться".

Дети остаются детьми даже в этих тяжелых условиях, они хотят играть. И они хотят учиться, ходить в школу.

Хазрата беспокоит, что его дети лишены доступа к начальному школьному образованию.

Он полагает, что образование требуется для осуществления мечты о лучшей доле: "У нас даже палатки, по сути, нет. Я опасаюсь, что вот осень начнется, пойдут дожди, что мне делать тогда? Но самые большие мои опасения - что дети не ходят в школу. А время идет. Им нужно учить языки, это для меня сейчас приоритет".

Часть беженцев из Мориа - их примерно полторы тысячи человек - власти разрешили перевезти на континент. В составе этой группы - пожилые люди, несовершеннолетние и матери-одиночки.

Среди них - Фаузи Реза.

Но Мориа разрешено покинуть для лечения только ей самой. Это означает, что если Фаузи решит перебраться в Афины, она вынуждена будет расстаться с сыном. Ему разрешения на отъезд власти не дали.

Вот что говорит Фаузи: "Мне уже 60 лет, у меня есть проблемы со здоровьем: болят суставы, у меня не в порядке с сердцем. Мне разрешили выехать в Афины, чтобы подлечиться. Но моему сыну разрешения не дали. Я требовала, чтобы он меня сопровождал, поскольку я не могу пускаться в путь одна".

Журналист Euronews Апостолос Стайкос передает с острова Лесбос: "Кризис с беженцами на Лесбосе в лагере Мориа длится не первый год. Казалось, что ситуация начинает улучшаться, но она вновь накалилась за последние дни. И если Афины контролируют условия содержания беженцев в подобных центрах содержания,то за непрекращающийся приток мигрантов ответственность лежит на Анкаре".