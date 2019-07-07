Мигранты: большие надежды

Они ждали и верили... Но надежда рухнула в одночасье... Немецкому судну "Айлан Курди" (на борту которого находятся 65 мигрантов) власти Мальты не разрешили войти в свой порт.

Беженцев спасли в Средиземном море в нейтральных водах у берегов Ливии пятого июля. С тех пор вопрос "кто примет этих людей" остается открытым. Неправительственная организация SEA-EYE сообщила, что трем мигрантам потребовалась неотложная медицинская помощь. "Нам необходима надежная гавань, чтобы избежать худшего". - утверждают в SEA-EYE.

Между тем ранее в воскресенье в порт Валлетты прибыла группа из 58 беженцев, помощь которым в Средиземном море оказали мальтийские вооруженные силы. Мигрантов, выходцев из африканских стран, взял на борт патрульный катер.

В субботу Мальта согласилась принять 55 пассажиров с судна Alex неправительственной организации Mediterranea. На Alex отклонили предложение объяснив отказ тем, что судно не сможет дойти до Валлетты. В ночь на воскресенье Alex зашел в порт итальянского острова Лампедуза, несмотря на то, что власти запретили прием кораблей НПО. Экипаж Alex попал под следствие по обвинению в пособничестве незаконной перевозке людей. Мигранты сошли на берег. Судно конфисковали.