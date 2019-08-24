Мохаммад Джавад Зариф: "Европе пора сделать выбор"

Соглашение по иранской ядерной программе, подписанное в 2015 году Ираном и группой "5+1", стало историческим. Эта группа состоит из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии. Тогда полагали, что сделка поможет обеспечить мир в регионе. Сегодня же она спровоцировала дипломатический кризис. Корреспондент Euronews Аннлиз Боржес встретилась с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и задала ему вопросы о будущем Совместного всеобъемлющего плана действий.

Euronews: Совместный всеобъемлющий план действий. 159 страниц текста. Шедевр дипломатического искусства. Вы участвовали в переговорах в течение более чем 12 месяцев и заявили, что это лучшее из всех возможных соглашений по ядерному вопросу, что новых переговоров быть не может. Но вот уже год, как его жизнеспособность поставлена под сомнение. Вы все еще верите в то, что его можно спасти после выхода США?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: США - одна из сторон соглашения, была ей. США принимали участие в переговорах. Большую часть времени США действовали в интересах других участников: Евротройки - трех европейских стран - и трех постоянных членов Совбеза ООН - Китая, России и самих США. Это была скрупулезная работа. Ведь речь идет не о формального договоре второстепенного значения, а о соглашении, одобренном резолюцией Совбеза ООН, о части этой резолюции. Как вы сами сказали, документ насчитывает 159 страниц. Это результат долгой работы. Переговоры были очень сложными, детально обсуждалось буквально каждое слово. Конечно, это не лучшая сделка. Ни на мой взгляд, ни по-мнению США или Франции. У нас всех есть претензии к соглашению. Некоторые о них заявляли публично, другие - частным порядком. Но ведь в этом и заключается суть любого многостороннего соглашения. Вы не можете получить все, о чем мечтаете. Иначе бы это уже не было соглашением.

Euronews: Вы сказали, что на тот момент это было лучшее из всех возможных соглашений?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Лучшее из возможных.

Euronews: Но вот уже год, как все рассыпается прямо на глазах. Вы приехали в Европу, в Париж, чтобы попытаться спасти соглашение. Вы встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в данном случае, одним из ваших главных союзников. Сообщил ли он вам что-нибудь новое? Что пообещала Ирану Европа?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Президент Макрон пытается сделать все возможное, встречаясь с президентом Роухани, своими партнерами в Европе и не только. Ведь соглашение - это, в первую очередь, взаимные обязательства. Иран выполняет свои обязательства. США - нет. США вышли из сделки. Европейцы - под давлением и с трудом продолжают выполнять свои обязательства. Мы обсудили с президентом Франции Макроном, могут ли США вернуться к выполнению своей части договора, и, если нет, как Европа, а также два других участника Совместного всеобъемлющего плана действий и международное сообщество в целом могут выполнять свои обязательства независимо от Соединенных Штатов. Конечно, мы знаем, что США играют ведущую роль в мировой экономике, но и роль других государств не менее важна.

Euronews: Сообщил ли он вам что-нибудь новое? У французского президента для вас хорошие новости?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Мы прекрасно побеседовали. Президент Макрон продолжит встречаться со своими партнерами. Посмотрим, что из этого выйдет.

Euronews: Вы обвинили Европу, своих европейских партнеров, в бездействии, в том, что они сделали недостаточно для того, чтобы спасти сделку. Иран выдвинул Европе ультиматум, срок которого истекает 5 сентября. О продлении срока, в течение которого Европа должна помочь вам спасти соглашение, не может быть и речи. А что же случится 6-го сентября?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Мы никому не выдвигали никаких ультиматумов. Мы действуем в соответствии с договором. Соглашение принималось не в атмосфере всеобщего доверия, а в атмосфере всеобщего недоверия. И потому был предусмотрен механизм разрешения споров в случае, когда одна из сторон не исполняет оговоренные обязательства. Мы задействовали механизм, в соответствии с параграфом 36 этого очень длинного, толстого документа, что лежит перед вами. Мы принимаем меры. Мы не выдвигаем ультиматумов, а предупреждаем о сроках Европу, Россию и Китай, наших стратегических партнеров. В письме, направленном Федерике Могерини в ноябре 2018-го, я заявляю, что мы предупредим, когда будет задействован механизм, который содержится в параграфе 36. Мы предупредили 8 мая. И мы придерживаемся обозначенных сроков. Все это предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий. У принимаемых нами мер есть одно очень важное свойство: их можно пересмотреть. Если Европа - отдельно или совместно с США - решит выполнять свои обязательства, в течение считанных часов мы также вернемся к выполнению соглашения в полном объеме.

Euronews: Вы используете еще один инструмент давления. Объясните, зачем приступать к обогащению урана выше оговоренной в соглашении отметки? Что вы выигрываете? И, действуя таким образом, вы все еще рассчитываете на поддержку Европы?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Из сделки вышли не мы. Мы не разрывали договор, мы по-прежнему привержены соглашению. Мы прибегаем к механизмам, предусмотренным соглашением, следуем его положениям. Пришло время, когда нашим партнерам в Европе надо выбирать. И речь не об Иране, а о США. Хочет ли Европа быть независимой? Или США могут и дальше навязывать свою волю? Если бы США заставляли Европу соблюдать международное право, это было бы ненормально, но вполне обосновано. Но сегодня США заставляют весь остальной мир нарушать международное право. Это совершенно неприемлемо. Особенно для Европы, в основе будущего которой лежат мультикультурализм и верховенство права. Речь идет об угрозе для будущего Европы. Перед ней очень важный выбор. Мы приветствуем инициативу президента Макрона. Но и вся Европа в целом хочет принимать самостоятельные решения, а не позволять другим делать это за нее.

Euronews: Ваш представитель заявил: "Мы ни от кого ничего не ждем, никому не доверяем, ни одной стране". Вырисовывается довольно мрачная дипломатическая картина. Кто ваши друзья сегодня?"

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: В международных отношениях мы хотим взаимодействовать со всеми, но доверяем только своему народу. Уверены мы можем быть только в наших людях. Именно поэтому мы смогли выстоять на протяжении всех этих лет, несмотря на давление извне. И мы выстоим, благодаря вере в наш народ. Это не означает изоляцию. На самом деле, мы играем важную роль в регионе - занимаемся борьбой с терроризмом, с агрессией, с вмешательством в дела региона. Мы намерены оставаться активным игроком и на международной арене. Но на собственном горьком опыте мы убедились в том, что верить можно только собственному народу, рассчитывать - только на свои силы, хотя мы и открыты к сотрудничеству.

Euronews: К вашему сотрудничеству с одним из государств - Сирией - возникает немало вопросов. Среди ваших главных союзников - президент Сирии Башар Асад. Война в Сирии уже унесла жизни 400 тысяч человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт продолжается уже 8 лет. Зачем оказывать поддержку Асаду, который причинил столько зла своему народу?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Проблема в следующем: войну начал не Асад. Ему, сирийскому народу ее навязали из вне. Совершенно очевидно, что определенные западные страны помогали ДАИШ, ИГИЛ, группировкеке "Джебхат ан-Нусра". Последнюю некоторые государства продолжают финансировать до сих пор. Если бы Асад не боролся с "Исламским государством", столицей террористов сегодня был бы Дамаск. Но это все еще организация, которая не обладает своей территорией. Мы помогли в этой борьбе. Мы помогли сирийскому народу так же, как помогли жителям Ирака и Иракского Курдистана. Когда группировка ДАИШ напала на Иракский Курдистан, господин Барзани, глава курдского регионального правительства, попросил помощи - среди прочих, он обратился и к США. Но никто не пришел ему на помощь. Только иранцы. Мы приняли участие в войне Европы вместо Европы. Если бы этого не произошло, вам бы пришлось сегодня иметь дело с террористической организацией, экстремистской организацией, которая бы контролировала огромные территории.

Euronews: Ваше участие также помогло изменить расклад сил в пользу Асада.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Мы помогли изменить расклад сил не в чью-либо пользу, а с целью одержать верх над террористами. Надеемся, это помогло сирийскому народу. Во всяком случае, мы попытались помочь.

Euronews: Вы думаете, что это принесло пользу сирийскому народу?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Сирийский народ. Война никому не на пользу. Но поражение ДАИШ - в интересах сирийского народа. И это важно. На протяжении последних трех лет мы сотрудничаем с Россией и Турцией в надежде положить конец столкновениям. Нам удалось добиться деэскалации конфликта. Единственный успешный шаг за последние четыре года, начиная с 2015-го, - Астанинский процесс. Мы продолжаем работать. Практически завершено формирование Конституционного комитета Сирии. Мы движемся вперед. и это важно для мира и стабильности в регионе. Шесть лет назад, когда я занял пост министра иностранных дел, мы предложили план мирного урегулирования конфликта в Сирии. Ранее, мы предложили план мирного урегулирования ситуации в Йемене, когда конфликт разразился там. В то время Саудовская Аравия верила в военную победу и заявляла об этом. Ситуация повторилась. Они надеялись на завершение операции в Йемене в течение трех недель. Конфликт растянулся уже на четыре года. А ведь мы настаивали на политическом решении, тогда как западные союзники понадеялись на оружие. И поняли они, что военного решения вопроса быть не может, только тогда, когда убили уже очень много людей.

Euronews: Вы сейчас напомнили о целом ряде конфликтов. Ранее вы заявляли, что никогда Иран первым не начинал войну и никогда не начнет. Но ситуация в Персидском заливе крайне напряженная. Пройдена ли точка невозврата? Конфликт с США не за горами? Что это будет за конфликт?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Мы никогда не начинаем войны, но и подчиняться мы никому не намерены. Персидский залив - это не просто название. Он расположен вблизи нашей границы. Ирану принадлежит водное пространство длинной в 1500 миль береговой линии в Персидском заливе. США расположены в семи тысячах миль от залива, но пришли к нам в регион - размещают здесь свои транспортные средства. Американские воздушные суда, беспилотники, дроны - в наших территориальных водах, в нашем воздушном пространстве. Мы намерены и защищать наши территориальные воды, наше воздушное пространство, нашу территорию. США должны прекратить вмешиваться в дела региона - это единственный выход из сложившейся ситуации, лучший выход. Это источник нестабильности, так было всегда.

Euronews: Уверена, что и на вас оказывается серьезное давление. Речь не только о росте напряженности, но и затягивающихся переговорах по ядерной сделке. Растет давление на вас и внутри страны. В следующем году в Иране пройдут парламентские выборы. В 2021-м - президентские. Пытаясь спасти сделку, вы боретесь и за свое политическое будущее, будущее той модели современного, реформированного Ирана, которую вы и президент РоуханИ пытаетесь продвигать, не так ли?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Я не собираюсь участвовать ни в какой предвыборной гонке. Я не пытаюсь "политически выжить или не выжить". Но спасти сделку важно не только для Ирана, будущего Ирана и нашего региона, но и для всего международного сообщества. Это редкий пример успешной дипломатии. За последнюю четверть века у нас было не так много причин для гордости. Это соглашение - один из немногих примеров. У меня есть все основания пытаться его спасти. Как и у Европы, и у всего мира. Может, сделка и не по нраву президенту Трампу. Но она и в его интересах, в интересах США.

Euronews: Вы сказали, что не собираетесь участвовать в предвыборной гонке, в том числе президентской. Это точно?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Можете быть в этом уверены.

Euronews: Ранее в этом году вы подали в отставку с поста главы МИД Ирана. Все это как-то связано с соглашением?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Нет, дело в том, что я вообще ни за чем не гоняюсь, а, скорее, убегаю.

Euronews: Вы пытаетесь убежать от сделки?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Нет, нет, нет. Я пытаюсь убежать... Я бы хотел вернуться в университет к преподавательской деятельности. Но я продолжу выполнять свои обязанности, пока этого требует народ.

Euronews: Ядерная сделка, ее выполнение - это борьба, дело всей вашей жизни? Можно ли так сказать?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Думаю,главной для всех нас должна стать борьба за мультикультурализм и верховенство закона. Я считаю, что эта сделка - пример торжества мультикультурализма и верховенства закона. И за нее должны бороться все. Лично я обязательно продолжу борьбу. Потому что знаю, с каким трудом достигаются подобные соглашения, как сложно вести новые переговоры.

Euronews: Но в результате этой борьбы страдает ваша экономика. Согласно прогнозам, инфляция в Иране в этом году достигнет 50 процентов, ВВП сократится на 6%. Не достаточно ли оснований для того, чтобы все-таки принять приглашение в Овальный кабинет? Ранее вы от него отказались.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Да, и поплатился за это. Меня внесли в список. В отношении меня ввели санкции. Но ничего страшного: ведь меня наказали, потому что я отказался вести переговоры под давлением. А я бы сделал это снова. Но наша экономика стабилизируется. Самое худшее позади. Курс нашей валюты восстанавливается после резкого падения в прошлом году, когда президент Трамп вышел из соглашения. Ситуация налаживается хоть и без роста экономики. В прошлом году нам было очень тяжело. Иран потерял сотни миллиардов долларов. Виновны в этом США. Однажды им придется за это заплатить.

Euronews: Однажды им придется за это заплатить. Господин министр, как вы думаете, президент США Дональд Трамп читал этот документ?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Тех, кто его читал, вообще мало. Я бы не стал за это упрекать президента Трампа. Хотя ему следовало бы прочесть, мне кажется.

Euronews: Хотите, чтобы мы отправили ему вот эту копию? От вашего лица?

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Не думаю, что ему надо далеко ходить за этим документом. Это документ Совета безопасности ООН. Один из самых длинных документов, по которому когда-либо голосовали в Совбезе. В США пока еще не было революции, американское правительство - все еще постоянный член Совета безопасности. И пусть ему не нравится Обама, ему же нравится место, которое занимают Соединенные Штаты в Совете. Он сам в нем выступал, как и его госсекретарь - не один раз. В частности, на прошлой неделе. Он должен уважать соглашение, одобренное Советом безопасности, постоянным членом которого являются США.

Euronews: Господин министр, Джавад Зариф, спасибо, что согласились побеседовать с Euronews.

Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД Ирана: Мне было приятно с вами встретиться. Спасибо.