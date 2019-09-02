Флорида ждет "Дориан"

"Дориан" снизился до 4 категории по шкале Саффира – Симпсона. Он теряет мощь, но останется сильным на протяжении нескольких дней, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. Ураган находится в 180 км от Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Ранее удар стихии на себя уже приняли Багамские острова. По данным местной прессы, там утонул семилетний мальчик, а его сестра пропала без вести.

Губернатор штата предупредил жителей о подготовке к эвакуации и сообщил, что часть больниц и домов престарелых уже эвакуированы.

Рон Десантис, губернатор Флориды

"Наше Восточное побережье, безусловно, находится в зоне действия урагана, и люди должны сохранять бдительность. Если вам приказано эвакуироваться, то вам нужно это сделать. Важно, чтобы жители прислушивались к таким призывам. Выйдите из дома пока у вас есть время, пока есть топливо, и вы будете в безопасности на дорогах".

Ранее власти Джорджии отдали распоряжение о начале эвакуации жителей шести округов штата.