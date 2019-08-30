Тунберг протестует в Нью-Йорке

Две недели по Атлантике, пару дней отдыха и снова за защиту окружающей среды. Шведская активистка Грета Тунберг присоединилась к тысячам, вдохновленных её действиями, молодым борцам за защиту климата в Нью-Йорке.

Для 16-летней школьницы, отложившей учебники в сторону ради спасения планеты, это первая климатическая акция на американской земле, куда она прибыла для участия в саммите ООН по климату, намеченном на 23 сентября.

Грета Тунберг, активистка:

"Я думаю, что саммит ООН должен стать своего рода переломным моментом, люди начинают осознавать, что на самом деле происходит. Мы возлагаем большие надежды на все государства, участвующие в саммите".

Сама Гретта старается во всём следовать своим климатическим принципам.

Вместо 9-и часового перелета из Великобритании в США, школьница выбрала достаточно необычный способ. Она пересекла Атлантику за 14 дней вот на этой яхте, оснащенной солнечными батареями и подводными турбинами, вырабатывающими электричество.

После самита ООН, школьница собирается принять участие в конференции по изменениям климата в Чили, которая запланирована на декабрь этого года.