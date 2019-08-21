Грету Тунберг обвиняют в загрязнении природы

Вокруг путешествия 16-летней шведки Греты Тунберг в Нью-Йорк на экологичной яхте Malizia II разразился скандал. Узнав, что нескольким специалистам придется лететь в США, чтобы привезти лодку обратно в Европу, критики экоактивистки обвинили ее в необоснованном загрязнении окружающей среды.

Берлинская газета TAZ посчитала, что путешествие Тунберг на высокотехнологичной лодке без выбросов в атмосферу больше повредит экологии, чем если бы школьница и ее команда приняли решение перебраться через Атлантику на самолете.

Представитель компании Team Malizia Холли Кова ответила на обвинения, заявив, что путешествие экоактивистки никак не скажется на экологии. "Все перелеты членов команды Malizia восполняются", - сказала она в заявлении, объяснив, что поездка в Нью-Йорк была организована "в очень короткие сроки и в результате два человека должны будут полететь в США, чтобы вернуть лодку".

"У нас всего одна лодка, поэтому они не смогут просто поплыть за ними и забрать лодку. Тем не менее, все четыре члена команды поплывут обратно. Это логистическое решение было принято исключительно командой Team Malizia", - сказала Кова.

Она признала, что "это несовершенное решение", добавив, что человечество "пока не нашло способа переправиться через Атлантику без выбросов углерода".

Верная своим убеждениям, шведка, известная организацией школьных экопротестов, отказывается летать на самолетах. В середине августа она вместе с двумя профессиональными моряками Борисом Эррманном и Пьером Казигари отправилась в двухнедельное путешествие на конференцию ООН по климату. Помимо самой Тунберг и моряков на лодке находятся ее отец и оператор, документирующий поездку.