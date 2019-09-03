Ураган "Дориан": ослабевший, но очень опасный

Утром во вторник категория "Дориана" была снижена с четвертой до третьей - об этом со ссылкой на метеослужбу США сообщило агентство Франс-Пресс.

Ураган , обрушившийся накануне на Багамские острова, привел к гибели по меньшей мере пяти человек, в результате стихийного бедствия разрушены или повреждены не менее 13 тысяч домов. Это информация Красного Креста

Скорость ветра достигала 300 км/ч.

На помощь тем, кто оказался жертвой стихии, приходят сотрудники гуманитарных организаций, а также Службы береговой охраны США.

Национальный центр США по слежению за ураганами полагает, что в настоящий момент "Дориан" может развернуться и двинуться в северном направлении.

В части юго-восточных штатов Америки введен режим ЧС, рано утром по европейскому времени в ряде графств Северной Каролины объявлена обязательная эвакуация населения. Она там начнется на рассвете. Речь идет о более, чем миллионе местных жителей и туристов.

В настоящий момент скорость ветра урагана "Дориан" превышает 200 км/ч.